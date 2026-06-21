Assalto di cani durante un viaggio in moto, grave Antonio Siracusa

Resta ricoverato in condizioni critiche Antonio Siracusa, presidente di Sicindustria Agrigento e figlio del proprietario della clinica Sant’Anna, coinvolto nel pomeriggio di ieri in un grave incidente avvenuto tra i territori di Montalbano Elicona e Tripi, nel Messinese.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, Siracusa stava percorrendo insieme alla compagna una strada sterrata dell’area tirrenica a bordo di una motocicletta quando il mezzo sarebbe stato improvvisamente circondato da alcuni cani randagi. La situazione avrebbe provocato la perdita di controllo della moto e la successiva caduta in una scarpata.

I soccorsi sono intervenuti rapidamente trasferendo i feriti all’ospedale di Patti. Nel corso della notte Antonio Siracusa è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza durante il quale i medici hanno proceduto all’asportazione della milza. Le lesioni riportate interesserebbero anche il pancreas e un polmone.

A seguito della complessità del quadro clinico, nella mattinata odierna il presidente di Sicindustria Agrigento è stato trasferito al Policlinico di Messina. Attualmente si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione, intubato e con prognosi riservata.

Tra i traumi accertati figurano inoltre una frattura scomposta di tibia e perone e diverse lesioni alle costole. Le sue condizioni vengono definite particolarmente gravi e il paziente risulta in pericolo di vita.

La donna che viaggiava con lui sulla motocicletta è stata anch’essa trasportata in ospedale. In base alle informazioni disponibili avrebbe riportato soltanto contusioni e traumi di lieve entità, senza conseguenze considerate critiche dai sanitari.

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