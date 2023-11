Sblocco Crediti: emendamento per incentivi edilizi in Sicilia

Il Superbonus 110% e gli altri bonus fiscali in Sicilia stanno per vedere una svolta significativa grazie all’emendamento approvato oggi dal governo. L’emendamento, a prima firma Adriano Varrica del Movimento 5 Stelle, mira a sbloccare i crediti incagliati derivanti da tali incentivi, che avevano già ottenuto un ampio consenso trasversale in commissione Ambiente.

Il testo riformulato impegna il governo della Regione a non disperdere l’effetto positivo che i bonus edilizi hanno avuto in Sicilia. Questo impegno si traduce in un ruolo attivo da parte della Regione per sbloccare i crediti rimasti bloccati nei cassetti fiscali di contribuenti e imprese.

Durante la discussione, l’assessore Falcone ha fornito ulteriori dettagli, sottolineando la possibilità di un primo impegno finanziario da parte del governo, che potrebbe ammontare a almeno 50 milioni di euro. È un passo importante verso la soluzione di un problema che riguarda numerosi cittadini e imprenditori in Sicilia.

Il Movimento 5 Stelle ha dimostrato un forte interesse in questo tema, presentando già due disegni di legge all’Ars per affrontare la questione dei crediti derivanti dai bonus edilizi.

