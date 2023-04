Ponte del 25 aprile in Sicilia, cieli sereni e temperature miti

Sarà un ponte primaverile quello del 25 aprile in Sicilia, con il sole che splenderà in tutta l’isola. Un campo di alte pressioni garantirà tempo stabile e assolato in tutti i luoghi della regione. Sul litorale tirrenico, litorale ionico e sull’Appennino cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, mentre sul litorale meridionale ci saranno nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata. Sulle zone interne, invece, i cieli saranno inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio.

Le temperature saranno miti, con massime che raggiungeranno i 20 gradi in alcune zone della Sicilia. Questo andamento sarà presente sia venerdì che sabato. Domenica, invece, ci sarà un leggero annuvolamento che verrà spazzato via dal vento. Lunedì e martedì, invece, il sole splenderà in Sicilia e le temperature si attesteranno nella media stagionale.

Insomma, il “ponte” del 25 aprile in Sicilia si prospetta all’insegna del bel tempo. I turisti e i residenti potranno godersi questo lungo weekend all’aria aperta, in tutta tranquillità e con la garanzia di un clima favorevole.

