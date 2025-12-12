Nuovi Circoli, il Partito Democratico rafforza la presenza nel Messinese

Con la convocazione e lo svolgimento delle Assemblee degli iscritti di Naso e Pace del Mela, il Partito Democratico ha formalizzato l’attivazione dei rispettivi circoli, inserendo questi passaggi nel più ampio processo di consolidamento organizzativo avviato nella provincia di Messina. L’iniziativa rientra nella strategia di rafforzamento della presenza territoriale del partito, considerata centrale per la ripresa dell’azione politica a livello locale.

La Segreteria provinciale ha ribadito che l’estensione della rete dei circoli nei comuni del Messinese rappresenta un obiettivo prioritario, finalizzato a garantire continuità organizzativa e partecipazione politica. In questo contesto sono stati eletti i nuovi responsabili locali: Alfredo Portinari alla guida del circolo di Naso e Danilo Rera alla segreteria del circolo di Pace del Mela.

Nel corso delle assemblee è stato sottolineato il ruolo dei direttivi e degli iscritti nel sostenere l’attività politica all’interno delle rispettive comunità. La Segreteria provinciale ha rivolto un messaggio di augurio ai nuovi segretari e agli organismi dirigenti, evidenziando che “la vitalità dei circoli rappresenta un elemento essenziale per mantenere un rapporto costante con i territori e con i cittadini”.

L’attivazione dei due circoli si accompagna a una fase operativa che prevede il rafforzamento della base associativa e la programmazione di iniziative politiche nei prossimi mesi. Tra le priorità indicate figurano una campagna di tesseramento finalizzata ad ampliare la partecipazione e la definizione di un calendario di attività condivise, che verranno sostenute dall’intera struttura provinciale del partito.

Il percorso intrapreso a Naso e Pace del Mela si inserisce così in una più ampia azione di strutturazione del Partito Democratico sul territorio provinciale, orientata a consolidare la presenza organizzativa e il coinvolgimento delle comunità locali.

👁 Articolo letto 339 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.