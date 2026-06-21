Nuova stagione per “Mare senza frontiere” sul litorale di Brolo

È stata riaperta oggi, 21 giugno, a Brolo l’area attrezzata “Mare senza frontiere”, il progetto dedicato a favorire l’accesso al mare alle persone con disabilità e a quanti si trovano in condizioni di fragilità. L’iniziativa, ormai parte integrante dell’offerta estiva del Comune, si presenta per la nuova stagione con interventi di miglioramento finalizzati ad ampliare ulteriormente i livelli di accessibilità e fruibilità del litorale.

Lo spazio balneare dispone di una serie di servizi pensati per garantire autonomia e comfort agli utenti. Tra le attrezzature disponibili figurano sedie JOB per agevolare l’ingresso in acqua, gazebo riservati, lettini, spogliatoi privi di barriere architettoniche, servizi igienici adeguati e aree ludiche inclusive rivolte ai bambini.

L’intervento più significativo realizzato in vista dell’estate riguarda l’ampliamento del sistema di pedane che collega i diversi punti dell’arenile. La nuova installazione consente una maggiore continuità nei percorsi sulla sabbia, facilitando gli spostamenti delle carrozzine e delle persone con ridotta mobilità e aumentando le condizioni di sicurezza lungo tutto il tragitto.

L’edizione 2026 del progetto assume inoltre un particolare valore simbolico. L’area è stata infatti intitolata alla memoria di Ninuccio, figura legata a questo tratto di costa e ricordata attraverso la dedicazione dell’intera struttura.

Alla cerimonia inaugurale era presente l’Amministrazione comunale. L’assessore ai Servizi Sociali, Tina Fioravanti, ha evidenziato il significato dell’iniziativa dichiarando: «“Mare senza frontiere” rappresenta un progetto a cui teniamo particolarmente perché rende concreto il diritto di tutti a vivere il mare e gli spazi pubblici in piena libertà e sicurezza. Il potenziamento delle infrastrutture, con la nuova pedana e i servizi dedicati, conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale verso una comunità sempre più inclusiva, attenta ai bisogni delle persone e capace di non lasciare indietro nessuno».

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