“Se la ami non la sporchi” appello per il rispetto degli spazi pubblici

Si è appena conclusa la terza edizione dell’iniziativa “Se la ami non la sporchi”, promossa dal consigliere comunale Giovanni Magni e sposata dal sindaco Enrico Trantino, con l’organizzazione a cura di Eleonora Ardizzone. L’evento ha rappresentato un appello convinto alla comunità di Catania affinché promuova il rispetto e la cura degli spazi pubblici.

Il consigliere Magni ha da sempre posto la pulizia urbana al centro delle sue priorità, promuovendo attività volte a migliorare l’aspetto e la vivibilità della città. La collaborazione con il sindaco Trantino, noto per la sua sensibilità su questi temi, ha già portato a significativi miglioramenti, ma entrambi sottolineano che il cammino verso una città completamente pulita è ancora lungo.

L’attenzione di quest’anno si è concentrata sul Lungomare di Catania, un’area spesso deturpata a causa dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti. All’evento hanno preso parte diverse figure di rilievo, tra cui il sindaco Trantino – già protagonista dello scorso anno per aver dato l’esempio, indossando guanti e raccogliendo rifiuti nella zona del Castello Ursino -, l’assessore Sergio Parisi e numerosi giovani appartenenti ad associazioni scolastiche ed universitarie.

“Una città pulita non solo migliora la qualità della vita dei suoi abitanti, ma rappresenta anche il miglior biglietto da visita per i turisti. Non possiamo permettere che l’indifferenza di pochi pregiudichi la bellezza del nostro territorio”, ha sottolineato Magni.

“Ringrazio – ha concluso Magni – le tantissime persone che hanno preso parte all’iniziativa perché hanno lanciato un messaggio fortissimo a tutti i cittadini catanesi, ovvero che prendersi cura della propria città è un grande atto di amore”.

