Encomi consegnati ai 17 Carabinieri meritevoli di Palermo e Monreale

Questa mattina, nella caserma “Giacinto Carini”, sede del Comando Provinciale di Palermo, si è svolta la cerimonia di consegna di 17 encomi ad altrettanti militari delle Compagnie di Palermo San Lorenzo e Monreale, distintisi particolarmente nello svolgimento delle attività di servizio. I riconoscimenti, concessi dal Comandante della Legione “Sicilia”, Generale di Divisione Giuseppe Spina, sono stati consegnati dal Comandante Provinciale, Generale di Brigata Luciano Magrini.

Il Generale Magrini ha espresso il suo profondo apprezzamento verso i militari che, con spirito di sacrificio, abnegazione e alte capacità, hanno condotto indagini complesse e articolate. Gli encomi riguardano l’attività investigativa svolta nell’ambito dell’operazione denominata “Pandora”, sviluppata dai militari del Nucleo Operativo della Compagnia Palermo San Lorenzo tra luglio 2019 e gennaio 2020, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Palermo. Questa operazione ha interessato vari quartieri della città, con un focus particolare sulla piazza di spaccio di “San Giovanni Apostolo”, ex C.E.P.

L’indagine ha permesso di ricostruire e disarticolare le dinamiche operative di tre gruppi criminali dediti al traffico di sostanze stupefacenti, portando all’esecuzione di 31 provvedimenti restrittivi e al sequestro di 14 chili di droga e 38 mila euro, provento dell’attività di spaccio. Durante la cerimonia, è stata anche ricordata la seconda operazione, avvenuta il 31 maggio 2023, in cui il personale della Sezione Operativa della Compagnia di Monreale ha catturato un latitante, parente di un boss di Cosa Nostra, resosi irreperibile per diversi mesi, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Termini Imerese.

Il Generale Magrini ha sottolineato che i premiati di oggi rappresentano solo una parte dei Carabinieri di ogni ordine e grado che quotidianamente si dedicano con competenza e impegno ai vari compiti istituzionali. Ha espresso un caloroso ringraziamento a tutti i militari che, nel loro operato quotidiano, contribuiscono a proteggere e aiutare la comunità, definendo il lavoro del Carabiniere essenziale per la sicurezza e il benessere collettivo.

