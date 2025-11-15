Cassa Edile Awards 2025 assegnato allo Studio Insana di Brolo

Lo Studio Insana di Brolo è stato insignito del Bollino Cassa Edile Awards 2025, riconoscimento conferito dal sistema bilaterale dell’edilizia e attribuito, per il territorio, dalla Cassa Edile di Messina. L’attestazione è stata assegnata agli studi che, nel corso dell’ultimo anno, si sono distinti per comportamenti conformi alle norme e per una gestione considerata rispettosa dei principi di legalità e trasparenza.

L’iniziativa dei Cassa Edile Awards è finalizzata a valorizzare i consulenti che operano in coerenza con i contratti collettivi nazionali e con l’insieme delle disposizioni che regolano il settore. Il riconoscimento intende evidenziare il contributo di chi adotta procedure corrette e favorisce il rispetto delle regole, con l’obiettivo dichiarato di contrastare fenomeni di concorrenza sleale e di promuovere un ambiente professionale maggiormente garantito per imprese e lavoratori.

La segnalazione dello Studio Insana da parte della Cassa Edile di Messina è stata motivata dal comportamento ritenuto conforme agli standard richiesti e dall’attenzione dedicata alla tutela dei lavoratori. L’attribuzione del bollino è stata interpretata come un segnale rivolto all’intero comparto, volto a sottolineare l’importanza di un’applicazione rigorosa della normativa come elemento qualificante dell’attività consulenziale.

Con il conseguimento dell’Awards 2025, lo Studio Insana consolida la propria presenza nel settore, evidenziando un percorso professionale improntato alla correttezza gestionale e alla responsabilità nel rapporto con aziende e maestranze. Il riconoscimento conferma l’impegno dichiarato dallo studio nel mantenere elevati standard operativi e nel proseguire l’attività secondo criteri di legalità e coerenza con le regole vigenti.

