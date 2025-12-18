Anziana investita da un 90enne sulla Statale 114 a Messina, perde la vita

Un incidente mortale si è verificato nella tarda mattinata di ieri lungo la Strada Statale 114, nel tratto che attraversa l’area di Mili Marina, a Messina. Una donna di 82 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un’autovettura mentre stava attraversando la carreggiata. Alla guida del mezzo vi era un uomo di 90 anni, che procedeva lungo l’arteria in direzione Catania.

Secondo una prima ricostruzione, l’impatto è avvenuto in pochi istanti e con conseguenze particolarmente gravi. La violenza dell’urto ha proiettato il corpo della donna per diversi metri sull’asfalto. Alcuni passanti hanno immediatamente lanciato l’allarme, consentendo l’arrivo sul posto dei soccorsi sanitari. Nonostante l’intervento degli operatori, per la donna non vi è stato nulla da fare e il decesso è stato constatato sul luogo dell’incidente.

La circolazione lungo la Statale 114 ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici. Gli accertamenti sono stati affidati agli agenti della Polizia locale, che hanno effettuato i rilievi planimetrici e raccolto le prime testimonianze utili a chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

