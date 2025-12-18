Lipari, parto in ospedale nonostante la chiusura del punto nascita

A Lipari è nata una bambina, evento che non si verificava da tredici anni all’interno del presidio ospedaliero dell’isola. Dal 2012, infatti, la struttura è priva di un punto nascita, in seguito alla riorganizzazione prevista dalla normativa nazionale. Nonostante l’assenza del servizio dedicato, il parto è stato gestito dal personale sanitario presente in ospedale.

L’intervento è stato seguito dall’équipe medica coordinata dal ginecologo Giovanni Minici, che ha assistito la donna durante le fasi del travaglio e della nascita. Il parto si è svolto all’interno della struttura sanitaria liparota, consentendo la messa al mondo della neonata in condizioni controllate, pur in un contesto privo di un reparto di ostetricia formalmente attivo.

Concluso il parto, madre e figlia sono state trasferite in elicottero all’ospedale di Milazzo. Lo spostamento è avvenuto a titolo precauzionale, al fine di garantire ulteriori controlli clinici e l’accesso a servizi specialistici completi, come previsto in situazioni analoghe che coinvolgono presidi sanitari periferici.

L’episodio ha riportato l’attenzione sulla situazione dei servizi sanitari nelle isole minori. A Lipari, da tempo, amministratori locali e comunità sollecitano una deroga alla cosiddetta legge Balduzzi, che ha disposto la chiusura dei punti nascita con meno di 500 parti annui. La richiesta di deroga si fonda sul riconoscimento del territorio come area disagiata, caratterizzata da condizioni di isolamento geografico e da collegamenti non sempre immediati con la terraferma.

