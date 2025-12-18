Valvola tricuspide, due interventi mini-invasivi riusciti a Catania

Due procedure di cardiologia interventistica di nuova generazione sono state eseguite con esito positivo all’Unità Operativa Complessa di Cardiologia del Policlinico universitario “Rodolico” di Catania, diretta da Davide Capodanno. Per la prima volta nel capoluogo etneo è stata effettuata la sostituzione della valvola tricuspide mediante impianto transcatetere, evitando il ricorso alla chirurgia tradizionale a cuore aperto.

I due pazienti trattati presentavano una grave insufficienza della valvola tricuspide associata a scompenso cardiaco. Le condizioni cliniche e l’elevato rischio operatorio non consentivano l’esecuzione di un intervento chirurgico convenzionale. In uno dei casi, inoltre, un precedente tentativo di riparazione mini-invasiva non aveva prodotto i risultati attesi, rendendo necessario il ricorso a una soluzione alternativa.

La procedura è stata eseguita attraverso l’introduzione dei cateteri dalla vena femorale. L’intervento si è svolto in tempi contenuti, con una durata complessiva di circa 40 minuti. In entrambi i casi, l’impianto della protesi di nuova generazione ha consentito il ripristino immediato della funzionalità valvolare, con un decorso clinico stabile nelle ore successive.

Gli interventi sono stati resi possibili dall’attività di un’équipe multidisciplinare composta da cardiologi interventisti, specialisti in ecocardiografia e anestesisti, operanti in stretta sinergia. La sostituzione transcatetere della valvola tricuspide rappresenta oggi un’opzione terapeutica per pazienti che, fino a tempi recenti, disponevano di possibilità di cura limitate.

I pazienti risultano in buone condizioni cliniche e saranno dimessi nei prossimi giorni, proseguendo il follow-up a domicilio in attesa dei controlli programmati. “Siamo orgogliosi di questo importante risultato raggiunto nella nostra Azienda – ha dichiarato il direttore generale Giorgio Giulio Santonocito –. La tecnologia consente di ampliare le opportunità di cura attraverso trattamenti sempre più sicuri e personalizzati, resi possibili da competenze specialistiche, lavoro di squadra e costante innovazione”.

