Istruzione a Floridia: il futuro incerto dell’Istituto A. Volta

In un contesto segnato dalla prospettiva di un futuro dimensionamento dell’Istituto Comprensivo Alessandro Volta di Floridia, il deputato regionale Tiziano Spada, esponente del Partito Democratico, si è schierato al fianco del sindaco Marco Carianni, dando voce a preoccupazioni che vanno ben oltre le questioni politiche.

L’autonomia dell’Istituto A. Volta, un faro culturale e sociale per la comunità floridiana, è stata al centro delle riflessioni di Spada. “La perdita di autonomia dell’istituto sarebbe una sconfitta non solo per i cittadini ma anche per la politica locale,” ha dichiarato Spada. L’istituto rappresenta un pilastro educativo in una zona con sfide uniche.

Spada ha sottolineato la necessità di una posizione chiara e inequivocabile in questa delicata situazione. “Mi confronto quotidianamente con il sindaco Marco Carianni e sono al suo fianco, prima da cittadino di Floridia e poi come rappresentante dell’Assemblea Regionale,” ha affermato il parlamentare regionale.

Per affrontare la questione e discutere potenziali soluzioni, il personale docente, il personale Ata e i genitori degli studenti dell’Istituto “A. Volta” hanno organizzato un’assemblea per il 4 ottobre, alla quale parteciperanno anche il sindaco Carianni, l’onorevole Spada, i media locali e le organizzazioni sindacali.

Il sindaco Marco Carianni ha sottolineato l’impegno di Floridia nell’offrire ai propri studenti le migliori condizioni di apprendimento. “Il dimensionamento dell’istituto A. Volta e la sua possibile fusione con un’altra scuola priverebbe la struttura della sua dirigenza, causando disagi anche ai genitori degli studenti residenti nella zona,” ha dichiarato il sindaco. Tuttavia, Carianni si è detto convinto che, lavorando insieme in sinergia, si possa raggiungere una soluzione positiva per la città.

