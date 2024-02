Neos annuncia il nuovo collegamento Palermo–New York

Il collegamento diretto Palermo–New York è pronto a riprendere dopo sette anni di assenza. Il primo volo è previsto per domenica 9 giugno, con due voli settimanali in entrambe le direzioni. La presentazione della nuova rotta è avvenuta ad Agrigento, coinvolgendo operatori turistici locali. Il presidente di Gesap, Salvatore Burrafato, commenta: “Questa è una grande opportunità per la Sicilia. Speriamo che il volo sperimentale abbia successo e diventi un collegamento stabile per il futuro.”

La compagnia aerea Neos, parte del gruppo Alpitour, opererà sulla tratta con un moderno Boeing 787 Dreamliner. Elisa Speziale, sales manager di Neos, spiega: “Abbiamo risposto alla richiesta sia del territorio siciliano che degli operatori americani, offrendo comfort e servizi distintivi.”

