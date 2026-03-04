Belpasso, inaugurati due depuratori d’acqua nelle scuole cittadine

Nel Comune di Belpasso l’attenzione ai temi ambientali entra negli istituti scolastici attraverso interventi concreti dedicati alla riduzione dei rifiuti plastici. Nella mattinata del 3 marzo sono stati attivati due nuovi impianti di depurazione dell’acqua potabile all’interno degli istituti comprensivi “Giovanni Paolo II” e “Nino Martoglio”.

Le installazioni si inseriscono nel percorso avviato con il progetto “Acqua per Crescere”, già avviato nel 2023 con la collocazione di un primo depuratore presso l’Istituto Comprensivo “Madre Teresa di Calcutta”. L’iniziativa è orientata alla promozione dell’utilizzo dell’acqua pubblica e alla progressiva eliminazione delle bottiglie in plastica monouso negli ambienti scolastici.

Durante l’inaugurazione il sindaco Carlo Caputo ha sottolineato il valore educativo dell’intervento. “L’acqua è vita, e a Belpasso impariamo a rispettarla fin da piccoli”, ha dichiarato. Il primo cittadino ha inoltre ricordato che l’amministrazione comunale porta avanti da tre anni il percorso verso il riconoscimento di Comune “Plastic Free”. “Il nostro obiettivo è dire addio alla plastica usa e getta partendo proprio dalle scuole, insegnando agli studenti il valore inestimabile dell’acqua pubblica e il rispetto per l’ambiente. Coerenza vuole che anche noi, al Municipio, abbiamo dato il buon esempio installando già da anni un depuratore per i dipendenti e gli utenti”.

La realizzazione del progetto è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale, istituzioni scolastiche e realtà del territorio. Il Comune ha espresso riconoscenza alle dirigenti scolastiche Matilde Consalvo e Maria Catena Trovato per l’adesione all’iniziativa.

Un contributo determinante è stato fornito dalla “Fondazione Progetti del Cuore”, rappresentata da Giuseppe Lazzaro e Francesco Aglianò, che ha coordinato la partecipazione delle imprese locali coinvolte nel sostegno al progetto.

