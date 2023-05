Comunali 2023: presentate le candidature in 33 comuni del messinese

Scaduti i termini per la presentazione delle candidature per le elezioni comunali 2023, si guarda al voto in 33 cittadine del Messinese. A Taormina, dove saranno in tutto quattro gli aspiranti, la sfida più interessante si presenta per la presenza in campo di due deputati regionali: l’ex sindaco di Messina, Cateno De Luca, il collega di movimento Alessandro De Leo con la lista solo a sostegno del primo, l’uscente Mario Bolognari e Antonio D’Aveni.

Sono tanti i nomi di politici noti che si candidano alla carica di sindaco nei comuni della provincia di Messina per le elezioni amministrative del 28 e 29 maggio. Tra questi ci sono alcuni veterani che cercano il terzo mandato, come il sindaco di Scaletta Zanclea, Gianfranco Moschella, e il sindaco di Castell’Umberto, Vincenzo Lionetto Civa.

A Sant’Agata di Militello saranno tre i candidati: l’uscente Bruno Mancuso, già deputato nazionale del Nuovocentrodestra, l’ex segretario del Pd Paolo Starvaggi e Nicola Versaci. Mentre a Montagnareale, comune scosso dall’arresto dell’ex sindaco Rosario Sidoti nell’ottobre scorso, i candidati sono Simone Natoli, già assessore, come il vicesindaco Salvatore Sidoti e Massimiliano Magistro, capogruppo della minoranza.

Moschella, impiegato pubblico, è stato eletto nel 2013 e nel 2018 con la lista civica “Liberamente insieme per Scaletta” e si troverà a sfidare due avversari: Filippo Manganaro, sostenuto dal movimento “Sud chiama Nord” e “Sicilia Vera” di Cateno De Luca, e il consigliere comunale Tindaro Briguglio.

Lionetto Civa, medico e sindaco dal 2013 con la lista “Insieme per crescere”, si candida per la terza volta. Tra gli avversari ci sono l’avvocato Veronica Maria Armeli e l’ex assessore al bilancio, Tullio Scurria.

A Mazzarrà Sant’Andrea, l’attuale sindaco Carmelo Pietrafitta è l’unico candidato in lizza e dovrà soltanto superare il quorum, come a Tripi per Michele Lemmo. A Santa Lucia del Mela, invece, sembra che un altro parlamentare regionale di Sud chiama Nord, Matteo Sciotto, vada verso la riconferma.

A Pace del Mela saranno tre i candidati: l’uscente Mario La Malfa, Danilo Pagano indicato da Cateno De Luca e la consigliera ambientalista Angela Bianchetti. A Roccalumera, invece, in lizza ci sono il deputato regionale di Sud chiama Nord Pippo Lombardo, il vicesindaco del Comune ionico Miriam Asmundo e la capogruppo di minoranza Rita Corrini.

Infine, a Furci Siculo si replica la sfida del 2018 con la ricandidatura di Matteo Francilia contro Francesco Rigano.

In totale, saranno 33 i comuni della provincia di Messina chiamati alle urne il prossimo 28 e 29 maggio.

