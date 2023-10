Operativo l’Asilo Nido a Gioiosa Marea

di Maria Cristina Miragliotta – L’ Asilo Nido a Gioiosa Marea è un progetto comunale che ha visto la sua progettazione sotto l’amministrazione Spanò. Il progetto ha ottenuto finanziamenti ed è ora operativo, offrendo un servizio fondamentale alle famiglie, in particolare a quelle in cui entrambi i genitori lavorano.

L’asilo nido rappresenta un sostegno vitale per consentire alle donne di mantenere la loro indipendenza lavorativa. Questo è solo il primo anno di attività, e si spera di aumentare il numero di ore di funzionamento per offrire un maggiore supporto alle famiglie. Inoltre, l’amministrazione sta considerando l’apertura di una sezione dell’asilo nido anche a San Giorgio, in base alla manifestazione di interesse da parte delle famiglie.

Sono state ringraziate diverse figure chiave, tra cui l’ufficio tecnico, il responsabile amministrativo, il dirigente scolastico Professor Leon Zingales, e l’intero staff dell’Istituto, che ha reso possibile l’aggiornamento delle attrezzature e delle aule della scuola dell’infanzia grazie a finanziamenti ottenuti.

L’inaugurazione dell’asilo nido è stata un momento emozionante per la comunità, che spera che questa struttura possa educare, seguire e sostenere i bambini con il supporto delle benedizioni divine, promuovendo l’armonia tra la conoscenza umana, la sapienza evangelica e la fede nei cuori dei giovani.

© Riproduzione riservata.