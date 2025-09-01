Intensificati a Capo d’Orlando i controlli della Polizia di Stato

La Polizia di Stato ha intensificato i controlli sul territorio di Capo d’Orlando nel fine settimana, con l’obiettivo di innalzare i livelli di sicurezza e prevenire episodi di violenza urbana. Le attività, disposte dal Questore Annino Gargano, hanno coinvolto il Commissariato di Pubblica Sicurezza locale con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Catania.

Gli agenti hanno operato lungo strade, autostrade e nelle aree di maggiore affluenza, come stabilimenti balneari, discoteche e locali notturni. Nel corso delle verifiche sono state identificate 519 persone e sottoposti a controllo 283 veicoli. Inoltre, è stata monitorata la posizione di otto soggetti sottoposti a misure restrittive ed eseguite tre perquisizioni personali.

Sul fronte del rispetto del Codice della Strada, le pattuglie hanno elevato sei contravvenzioni per un totale di 1.500 euro. Tra queste, una per mancanza di copertura assicurativa, due per revisione scaduta e una per guida con patente non più valida. Un documento di guida è stato ritirato e un veicolo privo di assicurazione sottoposto a sequestro.

“L’attività rientra in una più ampia strategia di prevenzione volta a garantire sicurezza e legalità”, è stato sottolineato dagli operatori impegnati sul campo.

👁 Articolo letto 176 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.