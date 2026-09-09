Scuola, Schillaci: «Servono risorse per gli studenti con disabilità»

L’avvio del nuovo anno scolastico in Sicilia riporta al centro la questione dei servizi destinati agli studenti con disabilità. A sollevare il problema è Roberta Schillaci, vice capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Assemblea regionale siciliana, che segnala l’incertezza sulle risorse economiche necessarie a garantire l’assistenza igienico-personale.

Secondo la deputata regionale, le somme attualmente disponibili non consentirebbero alle Città metropolitane e ai Liberi consorzi di assicurare regolarmente i servizi agli alunni che ne hanno necessità. Una situazione che, con l’imminente ritorno degli studenti nelle aule, potrebbe determinare difficoltà nell’avvio delle attività scolastiche per alcuni ragazzi e ragazze con disabilità.

«Non c’è certezza sulle risorse necessarie all’assistenza igienico-personale per gli studenti siciliani con disabilità», afferma Schillaci. La vice capogruppo del M5S all’Ars chiede quindi un intervento immediato da parte dell’esecutivo regionale, sottolineando che «il governo regionale non può nascondersi dietro i tempi delle variazioni di bilancio».

La parlamentare evidenzia inoltre la situazione finanziaria degli enti chiamati a garantire i servizi: «Le Città metropolitane e Liberi consorzi ad oggi non hanno i fondi necessari per garantire i servizi agli studenti disabili».

La questione assume particolare rilevanza in vista della ripresa delle lezioni. «La prossima settimana migliaia di studenti torneranno regolarmente tra i banchi – conclude Schillaci – mentre per alcuni ragazzi e ragazze con disabilità l’anno scolastico rischia di iniziare in ritardo».

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