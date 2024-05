Rifiuti e Termovalorizzatori, le critiche degli ambientalisti a Schifani

Le associazioni ambientaliste, tra cui Rifiuti Zero Sicilia e Zero Waste Italy, hanno sollevato critiche contro l’aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato dalla giunta regionale presieduta da Renato Schifani il 24 marzo. Le osservazioni sono state formalmente presentate in risposta alla proposta, che includeva la costruzione di due termovalorizzatori in Sicilia, uno nell’area orientale e uno in quella occidentale, come parte della strategia per la gestione dei rifiuti.

In particolare, le associazioni hanno manifestato preoccupazione per l’assenza di considerazioni sulla prevenzione dei rifiuti nel documento e hanno sollevato dubbi sulla sostenibilità economica e ambientale degli impianti proposti. Allo stesso tempo, hanno criticato la mancanza di evidenze scientifiche a sostegno delle politiche di incenerimento proposte dalla Regione Siciliana.

Le preoccupazioni delle associazioni si estendono anche alle città di Palermo e Catania, che potrebbero essere penalizzate nel raggiungimento degli obiettivi europei sulla gestione dei rifiuti. Inoltre, viene sollevata la questione dei costi e degli impatti sociali ed economici legati alla costruzione degli impianti.

Le osservazioni presentate mettono in discussione l’approccio emergenziale adottato nell’aggiornamento del Piano, sottolineando la necessità di considerare alternative innovative che trasformino i rifiuti in risorse, anziché affidarsi esclusivamente alla combustione.

Le associazioni esprimono la loro preoccupazione per il futuro ambientale e socio-economico della Sicilia, sottolineando la necessità di una pianificazione più oculata e sostenibile nella gestione dei rifiuti.

