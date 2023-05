Collisione tra tre veicoli sull’A20: lunghe code e proteste degli automobilisti

Una collisione tra tre veicoli, tra cui un camion, si è verificata questa mattina intorno alle 7:30 sul tratto a doppio senso dell’autostrada A20, allo svincolo di Milazzo. Fortunatamente, non ci sono stati feriti, ma l’incidente ha interessato sia il traffico in direzione Palermo che quello in direzione opposta, poiché si è verificato in un tratto a doppio senso.

A causa dell’ora di punta, con molti pendolari diretti a Messina per lavoro, si sono formate lunghe code di veicoli verso la città. Gli automobilisti intrappolati nelle loro auto si sono mostrati arrabbiati, pubblicando numerose foto sui social media e commentando aspramente nei confronti dell’ente responsabile della gestione delle autostrade siciliane.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia Stradale della sezione di Messina per gestire il traffico e attendere l’arrivo dei mezzi di soccorso per rimuovere i veicoli coinvolti.

