Riconoscimento Rosa Parks 2025 conferito a Le Onde ETS

A Palermo si è svolta ieri la consegna del Premio Rosa Parks 2025, promosso dalla Human Rights Youth Organization, che per questa edizione ha assegnato il riconoscimento all’associazione Le Onde ETS per l’attività svolta nel contrasto alla violenza di genere. L’iniziativa, ospitata negli spazi Al Vicolo di vicolo San Basilio, ha richiamato un pubblico numeroso, in prevalenza giovane. La presidente di Le Onde ETS, Elvira Rotigliano, ha ricevuto la targa commemorativa realizzata dalla ceramista Maria Grazia Bonsignore.

Nel corso dell’intervento, Rotigliano ha ricordato che l’associazione opera stabilmente sul territorio da oltre trent’anni e dispone di due Case Rifugio destinate a donne, sole o con figli, che necessitano di un luogo protetto per avviare percorsi di recupero. Ha inoltre evidenziato che “al Centro antiviolenza de Le Onde ETS si rivolgono mediamente circa 450 donne l’anno”, sottolineando la collaborazione con enti e associazioni impegnati in progetti rivolti alla tutela delle vittime.

Ha aggiunto che tali attività hanno l’obiettivo di offrire strumenti utili per uscire dalla violenza e ricostruire autonomia personale, attraverso interventi che coinvolgono livelli comunali, regionali, nazionali e transnazionali. Tra le iniziative citate, figurano azioni dedicate alle donne con disabilità, sviluppate con un approccio intersezionale.

Il Premio Rosa Parks, istituito nel 2013, intende valorizzare realtà che si distinguono nella difesa dei diritti umani e civili e nella promozione della non violenza. Intitolato all’attivista afroamericana, il riconoscimento mira a trasmettere il significato del suo impegno alle nuove generazioni, premiando chi contribuisce alla costruzione di una società più inclusiva.

