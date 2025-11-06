Inchiesta appalti e la talpa, indagato un ufficiale dei Carabinieri

Nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Palermo su presunte irregolarità negli appalti pubblici, risulta indagato anche un ufficiale dei Carabinieri. Si tratta del tenente colonnello Stefano Palminteri, in servizio presso la Legione Sicilia con l’incarico di capo sezione operazioni e informazioni. L’ipotesi formulata dagli inquirenti è quella di rivelazione di segreto d’ufficio. Secondo gli accertamenti, avrebbe comunicato informazioni riservate riguardanti attività investigative in corso.

Le informazioni sarebbero state riferite a Salvatore Cuffaro, già presidente della Regione Siciliana, nei confronti del quale la procura ha richiesto la misura cautelare degli arresti domiciliari per corruzione e turbata libertà degli incanti, e a Carmelo Pace, capogruppo della Democrazia Cristiana all’Assemblea regionale siciliana.

Gli sviluppi procedurali prevedono che la prossima settimana il giudice per le indagini preliminari esamini la posizione dei 18 indagati e valuti la richiesta dei pubblici ministeri. L’udienza dell’11 novembre, fissata alle 9:30, riguarda Ferdinando Aiello, Marco Dammone, Mauro Marchese, Paolo Bordonaro, Giuseppa Di Mauro, Paolo Emilio Russo, Vito Fazzino e Sergio Mazzola.

Il 13 novembre, alle 10, saranno ascoltati Alessandro Maria Caltagirone, Roberto Colletti, Antonio Iacono, Giovanni Giuseppe Tomasino e Alessandro Vetro. Il 14 novembre, alle 9:30, compariranno Antonio Abbonato, Salvatore Cuffaro, Carmelo Pace, Vito Raso e Saverio Romano.

