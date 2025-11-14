Opposizioni ARS: 23 firme per sfiduciare il Presidente Schifani

Le forze di opposizione all’Assemblea Regionale Siciliana hanno concluso un incontro a San Martino delle Scale annunciando un’iniziativa congiunta contro il governo regionale. Al termine di due giorni di riunione nei pressi di Palermo, i gruppi M5S, Partito Democratico e Controcorrente hanno definito la strategia che li porterà a presentare una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, Renato Schifani. Il documento risulta sottoscritto da 23 deputati appartenenti ai tre schieramenti.

Nel corso dell’incontro, le opposizioni hanno diffuso una posizione comune, affermando che «il Presidente Schifani è venuto meno alle proprie responsabilità, dopo tre anni segnati da criticità, scandali e un utilizzo poco efficace delle risorse». I tre gruppi parlamentari hanno rivolto un appello ai restanti deputati regionali invitandoli a sostenere l’iniziativa, osservando che «occorre un segnale chiaro per porre fine all’attuale metodo di governo, che avrebbe riproposto logiche già viste in passato, in particolare nel settore sanitario».

I rappresentanti delle opposizioni hanno definito il momento «un passaggio determinante», evidenziando che «chi voterà a favore della mozione sceglierà di favorire un cambiamento necessario, mentre chi si opporrà compirà una scelta diversa». Le forze politiche coinvolte hanno inoltre sottolineato la necessità per la Sicilia di una direzione amministrativa «affidabile e priva di elementi che ostacolano il percorso istituzionale e lo sviluppo complessivo dell’Isola».

La nota diffusa al termine dei lavori si chiude richiamando «la responsabilità di costruire prospettive differenti per il futuro della regione».

