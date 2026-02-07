Bambole solidali per sostenere la ricerca sulle malattie mitocondriali

Ha preso avvio un nuovo laboratorio promosso dall’associazione Semplice…MENTE Insieme Odv, realizzato in collaborazione con MIOMITO Odv, con l’obiettivo di sostenere la ricerca sulle malattie mitocondriali. L’iniziativa si fonda su un progetto solidale che unisce recupero, artigianato e raccolta fondi destinata alla ricerca scientifica.

Le protagoniste sono bambole restaurate e successivamente donate da Anna Cominotti a MIOMITO Odv. I manufatti vengono ulteriormente arricchiti grazie al lavoro delle volontarie di Semplice…MENTE Insieme Odv, che curano l’accessorizzazione e la personalizzazione di ciascun pezzo. Ogni bambola diventa così un oggetto unico, destinato alla raccolta di fondi a favore di progetti di ricerca.

Il ricavato delle donazioni sarà interamente devoluto a iniziative scientifiche sulle malattie mitocondriali condotte dalla Fondazione Besta di Milano. Le patologie mitocondriali interessano in particolare gli organi con maggiore fabbisogno energetico, come muscoli e cervello, e rappresentano un ambito di studio complesso e in continua evoluzione.

L’iniziativa prevede la possibilità di scegliere una bambola attraverso una donazione di 20 euro, contributo destinato integralmente al sostegno della ricerca. Il progetto nasce con l’intento di unire impegno sociale e supporto scientifico, valorizzando la collaborazione tra associazioni e volontariato.

A presentare l’iniziativa è Marisa Briguglio, presidente dell’associazione Semplice…MENTE Insieme Odv, che ha sottolineato l’importanza della sinergia tra realtà associative nel promuovere attività concrete a supporto della ricerca sulle malattie mitocondriali.

👁 Articolo letto 332 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.