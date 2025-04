Riqualificazione viale San Martino, iniziati i lavori urbani a Messina

Sono stati avviati i lavori di riqualificazione urbana e infrastrutturale nel centro di Messina, con interventi che interessano il tratto di viale San Martino compreso tra piazza Cairoli e via Maddalena. L’opera, parte di un progetto più ampio che ha già visto l’apertura del cantiere presso il terminal Museo, si inserisce nel programma di ammodernamento della rete tranviaria cittadina e del contesto urbanistico ad essa adiacente.

Il sindaco Federico Basile ha presenziato all’inizio delle attività, accompagnato dai rappresentanti della ditta Ingegneria Costruzioni Colombrita S.r.l. e dalla presidente di ATM, Carla Grillo. In tale occasione ha dichiarato: “Oggi diamo il via ad una duplice opera: la riqualificazione della tranvia in centro città, grazie alla quale il tram sarà più efficiente e moderno di quanto non sia stato fino ad oggi a causa di criticità strutturali presenti sin dalla sua progettazione; e il restyling del viale San Martino, che sarà valorizzato con interventi significativi finalizzati a renderlo ancora più attrattivo”.

L’intervento prevede la ripavimentazione con basole in pietra lavica dell’intero tratto tra piazza Cairoli e l’incrocio con viale Europa, includendo sia il lato monte che quello valle. La sede stradale verrà portata a livello con i marciapiedi esistenti e sarà totalmente pedonalizzata. Verranno inoltre realizzati percorsi ciclabili e ampie aree verdi, anche lungo i marciapiedi delle traverse che affacciano sulla via.

Per quanto riguarda la linea del tram, sono previsti interventi idraulici per la raccolta delle acque meteoriche mediante collegamento alla rete sotterranea. Il cronoprogramma prevede un’articolazione in due fasi della durata complessiva di dodici mesi, con sei mesi dedicati rispettivamente a ciascun lato della carreggiata. Gli interventi in corso tra piazza Cairoli e via Maddalena dovrebbero concludersi entro sessanta giorni.

Carla Grillo ha evidenziato: “Siamo pronti ad affrontare questa importantissima sfida, che si prefigge un duplice obiettivo: rendere più moderna la linea tranviaria, con una serie di effetti positivi sul servizio del tram, e riqualificare il nostro centro commerciale naturale con una pavimentazione uniforme, di grande effetto visivo e appropriata per una grande area pedonale”.

