Arrestato 34enne a Messina con la droga nelle mutande

Antidroga a Messina: arrestato 34enne e sequestrate piante di Cannabis.

Nell’ambito dell’operazione antidroga, i Carabinieri di Messina arrestano un 34enne per produzione e spaccio di droga, scoprendo una coltivazione artigianale all’interno dell’abitazione.

Nel corso della mattinata del 9 agosto 2023, nell’ambito di un’operazione volta a contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Messina hanno proceduto con l’arresto di un individuo di 34 anni, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di produzione e spaccio di droga.

Le pattuglie dell’Arma, impegnate in servizi di monitoraggio del territorio, hanno individuato un individuo a bordo di una bicicletta elettrica. Tuttavia, al sopraggiungere dell’unità di polizia, l’uomo ha reagito velocemente, cambiando direzione nella speranza di sfuggire a un possibile controllo. Sottoposto a fermo e perquisizione, il soggetto è stato trovato in possesso di 6 grammi di marijuana nascosti in modo astuto all’interno dei suoi indumenti.

Sospettando che l’abitazione dell’individuo potesse contenere ulteriori quantità di sostanze illecite, le forze dell’ordine hanno proceduto a una perquisizione domiciliare. Durante tale operazione, sono emersi ulteriori 20 grammi di marijuana e quattro piante di cannabis, accuratamente coltivate all’interno di una piccola struttura improvvisata, dotata di sistema di irrigazione, ventilazione e illuminazione per il controllo delle condizioni termiche.

Tutto il materiale rinvenuto, insieme alla droga e alle piante, è stato sequestrato e messo a disposizione del R.I.S. (Reparto Investigazioni Scientifiche) di Messina per analisi di laboratorio al fine di supportare le indagini in corso.

Il soggetto di 34 anni è stato arrestato e, su ordine dell’Autorità Giudiziaria, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, dopo aver completato le procedure legali di rito.

