Tangenziale di Catania, aperto il nuovo svincolo Misterbianco Nord

È entrato in funzione il nuovo svincolo “Misterbianco Nord” della Tangenziale di Catania, inserito nel primo tratto della Strada dell’Etna, l’infrastruttura destinata a collegare il capoluogo etneo con i comuni del versante sud dell’Etna attraversando il territorio di Misterbianco. La prima vettura ha percorso il nuovo svincolo alle ore 13, segnando l’avvio ufficiale della circolazione.

Alla cerimonia di apertura hanno partecipato il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro, il sindaco di San Pietro Clarenza Enzo Santonocito, i consiglieri metropolitani Ninni Anzalone e Santo Trovato, insieme ai rappresentanti tecnici della Città metropolitana di Catania e di Anas.

Secondo quanto dichiarato dal sindaco Corsaro, «l’apertura dello svincolo Misterbianco Nord rappresenta un passaggio storico per la città e per l’area metropolitana, frutto della collaborazione con la Città metropolitana di Catania e Anas. Per la prima volta dalla Tangenziale sarà possibile raggiungere direttamente quartieri come Lineri, Poggio Lupo, Belsito e Serra, con benefici per la mobilità, la qualità della vita e lo sviluppo economico e sociale del territorio».

Il nuovo collegamento consente inoltre un accesso più diretto al sito archeologico di Campanarazzu, dove si trova l’antica Chiesa Madre di Misterbianco, rimasta sepolta dall’eruzione lavica del 1669, oltre a migliorare i collegamenti con San Pietro Clarenza, Camporotondo Etneo e Mascalucia. Su richiesta dell’Amministrazione comunale, la segnaletica installata da Anas riporta anche le indicazioni per il sito archeologico. La rampa in direzione Siracusa-Palermo, secondo l’ordinanza Anas, entrerà in esercizio venerdì 17 luglio alle 12:30.

Corsaro ha infine dichiarato: «Nonostante le difficoltà incontrate durante i lavori, il costante coordinamento tra il Comune e le istituzioni coinvolte ha consentito di portare a termine l’opera, trasformando gli impegni assunti in un’infrastruttura al servizio dei cittadini».

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