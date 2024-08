Riduzione delle tariffe TARI a San Filippo del Mela

Le tariffe della TARI a San Filippo del Mela registrano una significativa riduzione grazie a una gestione efficiente della raccolta dei rifiuti. Il sindaco Giovanni Pino esprime soddisfazione per la delibera approvata dal Consiglio Comunale, che ha convalidato il Piano Economico Finanziario 2024-2025 e le nuove tariffe TARI per il 2024, fissate a 1.022.638,00 euro.

Il primo cittadino ha dichiarato: “Come risaputo, la legge stabilisce che la TARI debba garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, inclusi quelli dello smaltimento nelle discariche. Rispetto ad altri comuni, i risultati positivi della raccolta differenziata e gli introiti derivanti dalla filiera di carta, cartone e plastica ci hanno permesso di ottenere una riduzione delle tariffe.”

La Responsabile dell’Area Gestione Risorse, Santina Carbone, ha illustrato in consiglio che la diminuzione dei costi si applica agli anni 2024 e 2025, con un ulteriore miglioramento previsto per il 2026.

Il sindaco ha aggiunto: “Il risparmio è stato ottenuto grazie alla collaborazione dei cittadini, che hanno incrementato il corretto conferimento dei rifiuti. Nel 2022 la percentuale di raccolta differenziata era del 50%, salita al 67% nel 2023 e prevista all’80% nel 2024. Ciò è stato possibile grazie al controllo e alla vigilanza continui e a una campagna di sensibilizzazione rivolta agli operatori commerciali e produttivi. Inoltre, il servizio di smaltimento di indumenti, materiale elettrico e ingombranti è stato ampliato, permettendo il conferimento sia a domicilio sia tramite una piattaforma mobile disponibile ogni sabato nella frazione di Archi.”

Il sindaco ha concluso sottolineando che l’aumento del costo per il conferimento dei rifiuti in discarica, passato da 240 euro a tonnellata nel 2022 a 390 euro attuali, è stato compensato riducendo la quantità di rifiuti indifferenziati, evidenziando la soddisfazione per i risultati raggiunti.

