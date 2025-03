Controllo della velocità in autostrada con autovelox, dove e quando

La Polizia Stradale di Messina ha comunicato le tratte autostradali interessate dall’attivazione dei dispositivi di controllo elettronico della velocità nel periodo compreso tra lunedì 31 marzo e domenica 6 aprile 2025. L’iniziativa mira a promuovere il rispetto dei limiti di velocità, contribuendo alla riduzione del numero di incidenti stradali attraverso un’azione preventiva e dissuasiva.

I controlli interesseranno le autostrade A/18 Messina-Catania e A/20 Messina-Palermo, in particolare nei tratti dove si registra una maggiore frequenza di sinistri. In tali aree, secondo quanto dichiarato dalla Polizia Stradale, «gli strumenti di rilevamento saranno operativi giorno per giorno, alternativamente, in entrambe le direzioni di marcia».

Il programma dei servizi prevede, per i giorni 31 marzo, 1, 2 e 3 aprile 2025, la presenza dei controlli mobili sulle due arterie autostradali, con una pianificazione dinamica dei punti di intervento, selezionati in base a dati statistici di incidentalità. L’uso mirato dei dispositivi è finalizzato a indurre gli automobilisti a mantenere un comportamento prudente e conforme al Codice della Strada, in particolare in prossimità dei tratti più a rischio.

La diffusione anticipata del calendario rappresenta una misura di trasparenza e sensibilizzazione, attraverso la quale le autorità intendono rafforzare il legame tra controllo e prevenzione, orientando gli utenti della strada verso condotte più sicure e responsabili.

