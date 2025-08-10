Tragedia in mare a Mondello, 23enne muore cadendo da un gommone

Un incidente mortale si è verificato a Mondello, dove un giovane di 23 anni, Simone La Torre, ha perso la vita dopo essere caduto da un gommone. Secondo la ricostruzione fornita dalla Capitaneria di porto, il giovane si trovava seduto a cavalcioni sul bordo dell’imbarcazione quando avrebbe perso l’equilibrio, finendo in acqua in prossimità delle eliche del motore. Le ferite riportate a braccia e torace sono risultate gravissime.

L’episodio è avvenuto mentre La Torre si trovava in mare insieme a un gruppo di otto amici, con i quali aveva noleggiato il mezzo per trascorrere la giornata al largo della borgata marinara. Dopo l’incidente, gli amici lo hanno recuperato e trasportato rapidamente verso il molo, dove lo hanno affidato ai sanitari del 118, intervenuti insieme alla polizia, alla guardia di finanza e alla capitaneria. Nonostante i tentativi di rianimazione, il giovane è deceduto poco dopo a causa della perdita di sangue.

Il natante è stato posto sotto sequestro e la Procura di Palermo ha avviato un’indagine per chiarire le circostanze dell’accaduto. Le autorità stanno raccogliendo testimonianze e verificando le condizioni di sicurezza dell’imbarcazione.

