A Trapani il meeting transnazionale Erasmus+ “Digital Inclusion”

Il 14 maggio, Trapani ha ospitato il meeting transnazionale del progetto Erasmus+ “Digital Inclusion VET”, incentrato sull’inclusione digitale e sull’adattamento alle sfide dell’industria 4.0, con particolare attenzione al reinserimento nel mondo del lavoro per i disoccupati over 45. L’evento si è svolto nel Chiostro di San Domenico, grazie alla sinergia con il distretto sociosanitario D50.

Durante il meeting, i partner del progetto hanno analizzato i progressi raggiunti e discusso delle prossime fasi, mirate a sviluppare ulteriori risultati per facilitare l’integrazione dei disoccupati nel mercato del lavoro. Il progetto ha infatti l’obiettivo di offrire formazione digitale e aggiornamento professionale, soprattutto nei settori legati alle nuove tecnologie industriali.

Sono stati presentati diversi strumenti formativi innovativi, tra cui un manuale elettronico destinato agli insegnanti di formazione professionale e una piattaforma online gratuita, pensata per favorire l’acquisizione di competenze digitali e la preparazione in ambito Industria 4.0 per i disoccupati over 45. Inoltre, è in fase di sviluppo un’applicazione dedicata che fornirà informazioni su nuove opportunità di lavoro e corsi di aggiornamento professionale disponibili nei Paesi dell’Unione Europea.

Il consorzio di progetto, composto da partner italiani, spagnoli, portoghesi e greci, ha illustrato i risultati ottenuti e le attività realizzate, alla presenza dell’assessore ai Servizi Sociali Giuseppe Virzì. L’Ing. Giuseppe Oddo, CTO di iInformatica, ha sottolineato l’importanza di questo progetto, dichiarando: “Siamo orgogliosi di aver contribuito allo sviluppo di strumenti didattici utili e gratuiti, che avranno un impatto positivo in molti territori, a partire dal nostro.”

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto per promuovere l’inclusione digitale come strumento di crescita locale e di occupabilità per la popolazione più matura.

👁 Articolo letto 124 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.