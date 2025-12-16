CNA e INAIL Sicilia firmano un Protocollo su sicurezza e imprese

È stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa tra CNA Sicilia e la Direzione regionale Sicilia dell’INAIL con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sostenere lo sviluppo del comparto artigiano e delle piccole e medie imprese dell’isola. L’accordo definisce un quadro operativo condiviso per la promozione della cultura della prevenzione, con particolare riferimento alle micro e piccole imprese.

Il Protocollo è stato firmato dal presidente di CNA Sicilia, Filippo Scivoli, e dal direttore regionale INAIL Sicilia, Giovanni Asaro. Alla sottoscrizione hanno preso parte anche il vicepresidente di CNA Sicilia, Domenico Provenzano, e il funzionario regionale CNA, Maurizio Merlino. L’intesa prevede una cooperazione strutturata su più ambiti, dalla diffusione delle conoscenze sui rischi professionali all’organizzazione di campagne informative rivolte ai lavoratori maggiormente esposti, fino alla realizzazione di percorsi formativi in linea con il piano tariffario INAIL.

Tra i punti centrali figurano il supporto all’adozione di sistemi di gestione della sicurezza nelle imprese artigiane, la valorizzazione di progetti per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro e la collaborazione su programmi di interesse comune.

“Questa intesa ci permetterà di affiancare le piccole realtà artigiane in modo più strutturato, offrendo strumenti di formazione, informazione e supporto per ambienti di lavoro sicuri”, ha dichiarato Filippo Scivoli, sottolineando l’importanza della prevenzione per la qualità del lavoro.

Giovanni Asaro ha evidenziato che “il sostegno all’artigianato e alle PMI è determinante per innalzare i livelli di sicurezza e favorire una sana competitività”, ricordando i finanziamenti a fondo perduto messi a disposizione dall’INAIL e la coerenza del Protocollo con gli indirizzi strategici 2025-2027 dell’Istituto.

