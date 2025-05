L’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina ha annunciato un importante piano di rinnovamento per l’ospedale Fogliani di Milazzo, con lavori finanziati dal PNRR e dall’Asp per un totale di circa 12 milioni di euro. Il progetto mira a modernizzare la struttura, rendendola più sicura ed efficiente. Recentemente, presso l’ospedale, si è svolta una riunione operativa alla quale hanno preso parte il Direttore Generale dell’Asp, Giuseppe Cuccì, il Direttore Amministrativo, Giancarlo Niutta, e altre autorità sanitarie e amministrative locali, durante la quale sono stati presentati i dettagli degli interventi.

Uno degli interventi più rilevanti è il progetto “Ospedale Sicuro”, che prevede un investimento di circa 4,5 milioni di euro per migliorare la sicurezza sismica della struttura. Inoltre, sono previsti lavori per la realizzazione di una nuova terapia intensiva, per un importo di 5 milioni di euro, e il completamento del pronto soccorso provvisorio, per circa 2,1 milioni di euro, con scadenza entro marzo 2026. Altri interventi includono la costruzione di un parcheggio aziendale, finanziato dall’Asp, per un importo di 150 mila euro.

Per garantire la continuità dei servizi sanitari durante i lavori, alcuni reparti e servizi saranno temporaneamente trasferiti a Barcellona Pozzo di Gotto, mentre altre aree dell’ospedale di Milazzo verranno adattate a nuove necessità.

Durante la riunione, Giuseppe Cuccì ha sottolineato l’importanza del progetto, affermando che l’obiettivo principale è quello di migliorare le capacità di risposta in caso di emergenze sismiche. Ha inoltre ribadito che i lavori inizieranno a breve e che la prima fase dell’intervento dovrà essere completata entro la fine del 2025, con il progetto suddiviso in quattro fasi principali.

Giancarlo Niutta ha aggiunto che, nonostante le sfide, l’Asp è determinata a garantire il minimo disturbo possibile alle operazioni quotidiane dell’ospedale, assicurando la continuità dell’assistenza ai cittadini e il supporto al personale.

