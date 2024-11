Partnership tra Policlinico Messina e Shanghai Children Hospital

L’Azienda Ospedaliera Universitaria G. Martino di Messina ha siglato un accordo di collaborazione con il Children’s Hospital di Shanghai, una delle principali istituzioni pediatriche internazionali, specializzata in gastroenterologia pediatrica e fibrosi cistica. Questo progetto, avviato dall’Università di Messina insieme al National Children’s Medical Center di Shanghai, pone le basi per un potenziamento delle competenze in ambito didattico, scientifico e assistenziale.

Secondo il Prof. Claudio Romano, direttore dell’Unità Operativa di Gastroenterologia Pediatrica e Fibrosi Cistica presso l’AOU G. Martino e presidente della Società Italiana di Gastroenterologia, Epatologia e Nutrizione Pediatrica, il Children’s Hospital di Shanghai rappresenta “uno dei maggiori ospedali pediatrici a livello globale”. L’ospedale cinese è strettamente consorziato con il Children’s Hospital di Philadelphia e il Sick Children Hospital di Toronto, permettendo di consolidare una rete internazionale di eccellenza nella medicina pediatrica. “Abbiamo già avviato rilevanti progetti di ricerca clinica e un programma formativo in gastroenterologia e nutrizione pediatrica destinato agli studenti e ai medici cinesi”, ha dichiarato il Prof. Romano.

L’accordo stabilisce come principali obiettivi l’incremento della mobilità accademica di ricercatori, studenti di dottorato e studenti universitari, nonché la creazione di sinergie per condividere progetti di ricerca e fondi. Tale cooperazione si propone di coinvolgere in modo diretto l’AOU G. Martino e potrebbe estendersi in futuro ad altre branche della pediatria.

Il Direttore Generale dell’AOU, Giorgio Giulio Santonocito, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa per rafforzare la dimensione internazionale del Policlinico di Messina, affermando che questa collaborazione rappresenta “un progetto che contribuisce a valorizzare una realtà capace di offrire un significativo contributo anche sul piano assistenziale, grazie al continuo impegno nella didattica e nella ricerca”.

