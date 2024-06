Ortoliuzzo, pedaggio ingiusto per i messinesi da decenni

L’apertura dei cantieri del Ponte sullo Stretto, insieme alle opere ferroviarie ed autostradali connesse, sottolinea l’urgenza di abolire il pedaggio al casello di Ortoliuzzo sulla Messina-Palermo. Questo pedaggio, che grava sulle tasche dei cittadini da mezzo secolo, rappresenta un onere economico significativo nonostante la bretella si trovi all’interno del territorio comunale. È imperativo risolvere questa disparità che affligge migliaia di residenti nei villaggi della zona nord di Messina, costretti a pagare 1,20 euro per percorrere 6 km di tangenziale per motivi di lavoro, studio o salute, raddoppiando a 2,40 euro per andata e ritorno.

Il carattere di tangenziale e non di uscita autostradale è confermato dalla geografia del luogo e dal fatto che lo svincolo di Ortoliuzzo non permette l’ingresso in direzione Palermo né l’uscita provenendo da Palermo verso Messina sulla A/20. Come segretario dell’ottava Commissione Trasporti al Senato, sto monitorando attentamente la petizione, firmata da oltre 10 mila cittadini e presentata a Palazzo Madama dall’ex presidente della circoscrizione Mario Biancuzzo, il quale da vent’anni si batte per l’abolizione di questo pedaggio ingiusto e illogico.

Il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, sta dedicando notevole attenzione alla Sicilia e non mancherà di considerare questa problematica. Mi sto occupando personalmente di questa istanza, che potrebbe finalmente trovare una soluzione normativa con l’inizio dei lavori per il Ponte e le infrastrutture collegate, i quali richiedono interventi per migliorare la mobilità nella zona di Villafranca Tirrena e nei comuni vicini.

La barriera di Ortoliuzzo, essendo situata nel territorio della città di Messina, deve essere riclassificata come tangenziale, considerandola come uscita “Messina ovest”. Questo cambiamento non solo consentirà l’abolizione del pedaggio, ma risponderà anche alle legittime richieste dei cittadini messinesi, penalizzati ingiustamente per decenni.

