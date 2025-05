Proposta carcere di Mistretta ignorata, Antoci critica Nordio

Giuseppe Antoci, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, ha criticato duramente le dichiarazioni del Ministro della Giustizia Carlo Nordio riguardo l’impossibilità di costruire nuove carceri in Italia, definendole “surreali”. Secondo Antoci, il ministro non considera le proposte concrete già esistenti, come quella del Comune di Mistretta, in provincia di Messina, che ha messo a disposizione gratuitamente un terreno con destinazione urbanistica idonea per la realizzazione di una nuova struttura penitenziaria.

“Un’opportunità concreta che viene completamente sprecata dal governo”, ha dichiarato Antoci. Il parlamentare ha sottolineato che la questione non riguarda solo la costruzione di nuove carceri, ma la necessità di una pianificazione seria e mirata. Le attuali strutture penitenziarie, infatti, sono caratterizzate da sovraffollamento e carenze strutturali, rendendo necessaria una riforma del sistema.

Inoltre, Antoci ha portato la questione a Bruxelles, presentando un’interrogazione alla Commissione Europea per denunciare la mancanza di programmazione nella gestione del sistema penitenziario italiano. Il parlamentare ha evidenziato l’incoerenza tra le dichiarazioni ufficiali del governo e le sue azioni concrete, sottolineando che il vero ostacolo non è la mancanza di fondi, ma piuttosto l’assenza di una volontà politica concreta. “Cittadini e operatori penitenziari meritano risposte, non dichiarazioni di resa”, ha concluso Antoci.

