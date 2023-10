Crisi al Policlinico di Messina: 130 contratti in bilico

Le rappresentanze sindacali della Flc Cgil, elette presso il Policlinico di Messina, lanciano un accorato appello all’Amministrazione dell’Azienda Ospedaliera. Il motivo? L’imminente scadenza di ben 130 contratti, tra cui medici, infermieri, ausiliari e altro personale, tutti fondamentali per il corretto funzionamento dell’ospedale.

Se questi contratti non saranno rinnovati entro il 31 ottobre 2023, il Policlinico sarà costretto a prendere drastiche misure, minacciando gravemente i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e il servizio offerto ai pazienti.

Le richieste delle Rsu sono chiare: chiedono una proroga immediata dei contratti in scadenza a ottobre per garantire stabilità ai lavoratori e continuità nell’assistenza ai pazienti. Ma non è tutto. Nel comunicato si sottolinea anche l’importanza di un aumento del tetto di spesa destinato al personale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria (AOU).

L’attuale tetto di spesa, fissato dalla Regione a marzo 2023, ammonta a 90.696.000,00 euro, con quasi tutti i fondi già impegnati. Per completare la dotazione organica prevista, sarebbero necessarie ulteriori assunzioni: 37 medici, 23 dirigenti sanitari e 102 professionisti di varie categorie (infermieri, OSS, ausiliari, ecc.), per un totale di oltre otto milioni di euro. A questo si aggiungono circa 500.000,00 euro per il riconoscimento della fascia di esclusività del personale dirigente.

Il sindacato individua una possibile causa di questa crescente spesa nel progressivo pensionamento del personale universitario, sostituito con personale aziendale a costi superiori. Va anche evidenziato che la dotazione organica dell’AOU non riesce a coprire pienamente i LEA e i servizi previsti, richiedendo un incremento a tutte le figure coinvolte.

La richiesta di proroga dei contratti e l’incremento del tetto di spesa sono passi fondamentali per evitare un’emergenza sanitaria.

