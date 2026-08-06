Villabate, i Carabinieri salvano una donna colpita da arresto cardiaco

Un intervento rapido dei Carabinieri ha consentito di soccorrere una donna colpita da un arresto cardiocircolatorio mentre si trovava a Villabate. L’episodio è avvenuto durante un ordinario servizio di controllo del territorio svolto da una pattuglia della locale Stazione.

I militari, transitando lungo viale Europa, hanno notato un gruppo di persone raccolte attorno a un’autovettura in sosta. Avvicinatisi per verificare quanto stesse accadendo, hanno trovato una donna all’interno del veicolo in stato di incoscienza.

Dopo un’immediata valutazione delle condizioni della paziente, i Carabinieri hanno accertato l’assenza di attività respiratoria e di polso, situazione compatibile con un arresto cardiocircolatorio. Contestualmente alla richiesta di intervento al personale del 118, hanno iniziato le manovre di rianimazione cardiopolmonare, operando fino all’arrivo dei soccorsi sanitari.

L’intervento si è rivelato determinante. Durante le procedure di primo soccorso, la donna ha ripreso spontaneamente a respirare, consentendo ai militari di mantenerla stabile fino all’arrivo dell’equipe medica.

Successivamente la paziente è stata affidata ai sanitari del servizio di emergenza, che l’hanno trasferita in codice d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale “Civico” di Palermo, dove è stata sottoposta agli accertamenti e alle cure necessarie.

L’episodio si è verificato nel corso delle attività quotidiane di vigilanza svolte dall’Arma sul territorio e ha richiesto un intervento immediato da parte dei militari presenti sul posto, che hanno prestato le prime manovre salvavita in attesa dell’arrivo del personale sanitario specializzato.

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