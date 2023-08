Turismo estivo e sicurezza pubblica: rinforzati i controlli a Milazzo

Intensificazione dei controlli estivi nei luoghi di movida per garantire la sicurezza pubblica.

I Carabinieri di Milazzo hanno intensificato i controlli sul territorio, denunciando 3 persone e segnalando altre 5 per droga. Contestate anche violazioni in ambito alimentare a un lido balneare. La vigilanza continuerà per tutta l’estate.

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno attuato operazioni di controllo straordinarie sul territorio di competenza, focalizzandosi soprattutto sul litorale tirrenico, frequentato dai turisti in questa stagione estiva. I servizi, svolti anche in ore notturne, hanno avuto l’obiettivo di contrastare i reati e garantire la sicurezza dei cittadini.

I controlli alla circolazione stradale hanno riguardato oltre 180 persone e più di 90 autovetture. Durante questi controlli, sono state contestate numerose contravvenzioni al Codice della Strada, come la mancata copertura assicurativa, il mancato uso del casco e delle cinture di sicurezza, oltre all’uso del cellulare alla guida. Queste condotte mettono in grave pericolo la sicurezza di automobilisti e pedoni.

Parallelamente, sono state segnalate 5 persone alla Prefettura di Messina per possesso di modiche quantità di droghe, quali cocaina, crack e marijuana, destinate all’uso personale. Altre 3 persone sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria per guida sotto l’influenza dell’alcool.

Gli esercizi pubblici adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande non sono stati esclusi dai controlli. In collaborazione con il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.) di Catania e il Nucleo Ispettorato del lavoro di Messina, i Carabinieri hanno verificato la conformità di un lido balneare con attività di ristorazione sulla costa mamertina. Al termine dell’ispezione, il titolare è stato contestato per violazioni amministrative relative alla gestione degli alimenti e delle bevande.

L’intensificazione dei servizi di controllo continuerà per tutta l’estate, soprattutto in concomitanza con il maggior afflusso di turisti nell’area mamertina e la presenza di persone nei luoghi della c.d. movida e locali notturni. I Carabinieri predisporranno pattugliamenti e posti di controllo, anche nelle ore notturne, con il supporto di militari assegnati in rinforzo e in collaborazione con altri reparti dell’Arma.

La finalità di queste operazioni straordinarie è proteggere la sicurezza pubblica e garantire un’estate sicura per tutti i cittadini e i turisti nella zona di Milazzo. La collaborazione tra forze dell’ordine e reparti specializzati continuerà a essere uno strumento essenziale nella lotta contro reati e violazioni di legge.

