Pachino, inaugurata la spiaggia inclusiva aperta a tutta la provincia

È operativo a Pachino il nuovo servizio di balneazione assistita e prevenzione destinato alle persone con disabilità e ai cittadini in condizioni di fragilità dell’intera provincia di Siracusa. Il progetto pilota, denominato “Spiagge Inclusive e Prevenzione”, è stato attivato nell’arenile libero di contrada Granelli, con ingresso da viale Malta, trasformando l’area in una spiaggia pubblica accessibile e priva di barriere architettoniche.

Questa mattina il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa, Gioacchino Iraci, e il sindaco di Pachino, Giuseppe Gambuzza, insieme a rappresentanti dell’amministrazione comunale, al presidente del Comitato Consultivo aziendale Salvo Sorbello, alle associazioni e al personale sanitario e tecnico, hanno effettuato un sopralluogo per verificare il funzionamento del presidio.

L’iniziativa nasce dall’accordo sottoscritto tra l’Asp di Siracusa e il Comune di Pachino ed è finanziata con risorse del Piano Sanitario Nazionale. La struttura dispone di passerelle in legno per l’accesso al mare, un’area ombreggiata di sosta e sedie da mare specialistiche modello J.O.B. dotate di sistemi galleggianti di sicurezza. L’assistenza è assicurata da due operatori sanitari e da un professionista in scienze motorie per le attività di idro-balneazione, sotto la supervisione scientifica della dirigente medico fisiatra Sebastiana Iachelli. Accanto alla postazione principale è stato inoltre predisposto un gazebo dedicato alla prevenzione, con servizi di monitoraggio sanitario di base e attività di educazione alla salute.

«Abbiamo voluto verificare direttamente la piena funzionalità della struttura, realizzata per garantire accessibilità e assistenza alle persone fragili dell’intera provincia», ha dichiarato Gioacchino Iraci.

Il sindaco Giuseppe Gambuzza ha sottolineato: «La realizzazione di questa spiaggia inclusiva rappresenta un servizio importante per il territorio, offrendo un ambiente sicuro alle persone con disabilità e un supporto concreto ai caregiver durante il periodo estivo». Il presidio resterà attivo quotidianamente fino al 15 settembre 2026, con apertura dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19.

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