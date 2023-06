Grave incidente a Caltanissetta, vittima una 72enne e cinque feriti

Grave carambola tra tre auto: muore una donna e feriti in provincia di Caltanissetta.

Un drammatico incidente automobilistico ha causato la morte di una donna e ha lasciato tre persone gravemente ferite e altre due con lesioni di minore entità. La violenta collisione tra tre veicoli è avvenuta nella località di Acquaviva Platani, in provincia di Caltanissetta.

Una donna perde la vita in ospedale. Nella notte, presso l’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, si è registrato il decesso di una delle persone coinvolte nell’incidente avvenuto ieri pomeriggio. Si tratta di Giuseppa Alfonso, una donna di 72 anni che non ha potuto sopravvivere nonostante l’immediato trasporto in ospedale.

Nell’impatto, due veicoli sono stati colpiti frontalmente, mentre un terzo è stato coinvolto in modo più lieve. La donna aveva riportato le ferite più gravi, con traumi al torace e all’addome che si sono rivelati fatali nonostante gli sforzi dei medici per salvarla.

La signora, stabilizzata dal personale medico del servizio di emergenza, è stata trasportata in elicottero a Caltanissetta, ma purtroppo il suo stato di salute si è aggravato rapidamente.

