Tra storia e mare: il paesaggio di Brolo che si affaccia sulle Eolie

Nel tratto tirrenico della Sicilia settentrionale, il comune di Brolo presenta un sistema paesaggistico in cui elementi storici e naturali si integrano lungo la linea di costa. Al centro del borgo si erge il Castello di Brolo, struttura di origine normanna collocata su uno sperone roccioso a ridosso del mare, riconoscibile per la torre quadrangolare che domina il profilo urbano.

Nelle ore serali, in particolare durante la cosiddetta “ora blu”, il complesso assume una connotazione visiva distinta grazie a un sistema di illuminazione artificiale che utilizza tonalità variabili tra rosso, viola e blu. L’effetto cromatico crea un contrasto netto con il cielo e con il Mar Tirreno, contribuendo a definire un contesto favorevole alla fotografia notturna e alla valorizzazione del patrimonio architettonico.

Il castello, storicamente impiegato come presidio difensivo, rappresenta il fulcro del centro storico e si inserisce in un quadro ambientale caratterizzato dalla presenza, all’orizzonte, delle Isole Eolie. Le sagome delle isole emergono come riferimento geografico costante, mentre in prossimità della costa si distingue lo Scoglio di Brolo, faraglione che contribuisce alla riconoscibilità del paesaggio.

Il territorio offre condizioni variabili per la ripresa fotografica, legate alle diverse fasi della giornata. All’alba, la luce proveniente da est illumina progressivamente la struttura, evidenziando la tessitura delle superfici murarie e generando ombre estese. Al tramonto, la transizione verso la luce artificiale consente di cogliere l’edificio in relazione al borgo e ai riflessi sul mare, con tecniche di lunga esposizione che permettono di integrare le fonti luminose presenti.

Dal punto di vista compositivo, il tessuto urbano sottostante, con le sue strade e abitazioni, può essere utilizzato come elemento di raccordo visivo tra l’ambiente costruito e il contesto naturale. La prospettiva dalla spiaggia, con lo Scoglio in primo piano, consente invece di enfatizzare la profondità del paesaggio costiero.

Lo Scoglio di Brolo costituisce un elemento di rilievo anche sotto il profilo naturalistico e storico. La sua formazione rocciosa, modellata dall’azione del mare, è associata a tradizioni locali che ne raccontano un’antica connessione con la terraferma. In passato ha svolto funzione di riferimento per la navigazione, mantenendo nel tempo un ruolo simbolico per la comunità locale.

Alle spalle del faraglione, il castello stabilisce un rapporto visivo diretto con l’ambiente marino, creando un equilibrio tra architettura e natura. L’area circostante è frequentata per attività subacquee e di snorkeling, favorite dalla trasparenza delle acque e dalla presenza di fondali articolati.

Il litorale di Brolo si estende lungo la cosiddetta Costa Saracena, con una composizione mista di sabbia scura e ghiaia. Le caratteristiche del fondale, generalmente basso in prossimità della riva, rendono l’area accessibile a diverse tipologie di frequentazione. Il lungomare, attrezzato con servizi e spazi pedonali, rappresenta un elemento di connessione tra il centro abitato e la fascia costiera.

Nelle giornate con condizioni atmosferiche favorevoli, dalla spiaggia è possibile osservare, oltre alle Eolie, anche il profilo di Capo d’Orlando, ampliando la percezione dello spazio costiero. Il territorio si configura inoltre come punto di partenza per collegamenti marittimi verso l’arcipelago e per escursioni nell’entroterra dei Nebrodi.

L’insieme degli elementi descritti contribuisce a definire Brolo come un contesto in cui patrimonio storico, ambiente naturale e attività turistiche si sviluppano in continuità lungo la fascia tirrenica della provincia di Messina. – © ANTONINO BARTUCCIO 2021.

Comune di Brolo

Indirizzo: Via Dante Alighieri, snc 98061 Brolo (ME)

PEC: protocollo@pec.comune.brolo.me.it

Centralino unico: 0941 536000

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