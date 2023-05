Termini Imerese: la preistoria della Sicilia, il paranormale e i Ventimiglia

Termini Imerese: Secondo ciclo di lezioni dell’Università popolare con focus sulla preistoria della Sicilia, il paranormale e i Ventimiglia.

Il prossimo venerdì 19 maggio 2023, alle ore 16:30, si terrà il secondo ciclo di lezioni dei corsi promossi dall’Università Popolare di Termini Imerese in collaborazione con BCsicilia. I corsi affronteranno diverse tematiche, tra cui la preistoria della Sicilia nel contesto del Mediterraneo e dell’Africa, il paranormale e la parapsicologia, e la storia dei Ventimiglia, signori delle Madonie.

Nel corso di studio “La preistoria della Sicilia nel contesto del Mediterraneo e dell’Africa”, tenuto da Angelo Vintaloro, verrà trattato il tema della presenza dell’uomo in Sicilia e della ricerca archeologica sull’isola, con particolare attenzione agli elementi di contatto tra la Sicilia e l’Africa.

Per il corso “Il paranormale e la parapsicologia”, che avrà come docente Giovanni Iannuzzo, l’incontro si concentrerà sulle strane percezioni legate a questo ambito di studio.

Infine, nel corso “I Ventimiglia signori delle Madonie”, con lezioni tenute da Salvatore Farinella, sarà esaminata l’espansione della signoria dei Ventimiglia nella regione delle Madonie, concentrandosi sui ruoli di Francesco I e Francesco II.

Le lezioni si terranno presso la sede dell’Università Popolare in via Bevuto, 29 a Termini Imerese, sia in presenza che online, dalle 16:30 alle 19:30. Gli incontri successivi sono previsti per il venerdì 26 maggio, 9 e 16 giugno. È possibile iscriversi anche a singoli corsi. Al termine del ciclo di lezioni verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero di telefono 346.8241076 o inviare un’e-mail a segreteria@unipoti.it.

