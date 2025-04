Cessione quote, la Procura indaga su truffa e minacce al Messina

La Procura di Messina ha avviato un’inchiesta sulla cessione delle quote societarie dell’Acr Messina, con particolare attenzione agli eventi che hanno portato all’acquisto dell’80% delle azioni della squadra da parte di AAD Invest Group, avvenuto all’inizio di gennaio presso lo studio del notaio Silverio Magno. L’operazione ha visto l’ex presidente Pietro Sciotto cedere la maggioranza delle azioni al gruppo, rappresentato dall’attuale presidente Stefano Alaimo. Le indagini, coordinate dal procuratore aggiunto Vito Di Giorgio e dal sostituto procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia Fabrizio Monaco, sono ancora in fase preliminare e al momento non sono state formalizzate accuse specifiche, anche se le ipotesi di reato riguardano truffa e minacce.

Nel corso dell’inchiesta, sono stati ascoltati come persone informate sui fatti alcuni dei protagonisti coinvolti, tra cui Stefano Alaimo, l’ex allenatore Simone Banchieri, recentemente esonerato, e il segretario Alessandro Failla. In programma per i prossimi giorni è l’interrogatorio dell’ex presidente Sciotto, che ha già denunciato alla Digos le pressioni ricevute per cedere la società e la truffa subita, facendo riferimento al mancato pagamento delle somme concordate. AAD Invest, infatti, non ha rispettato i termini dell’accordo, tra cui il pagamento di 2,5 milioni di euro in due rate a febbraio e marzo, né ha sostituito la fideiussione da 350.000 euro necessaria per garantire i pagamenti degli stipendi ai giocatori.

Inoltre, AAD ha accumulato ulteriori inadempimenti, come il mancato versamento di contributi e ritenute, che ha comportato una penalizzazione di 4 punti nella classifica sportiva del Messina e gravi danni all’immagine del club. La società è anche in disputa con un imprenditore locale che ha pagato i contributi tramite due aziende esterne, ma senza seguire le procedure corrette, situazione che potrebbe portare a ulteriori complicazioni legali. L’inchiesta continua a svilupparsi, con nuove audizioni e approfondimenti previsti nelle prossime settimane.

© 2025 Riproduzione Riservata.

Stampa articolo

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁