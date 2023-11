Sportello Informativo sulle Energie Rinnovabili a Gioiosa Marea

Il Comune di Gioiosa Marea si prepara ad aprire uno sportello informativo dedicato alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), grazie a un accordo con Federconsumatori Sicilia. Questo servizio, situato negli uffici comunali, sarà operativo a partire dalla prossima settimana, ogni martedì, dalle ore 9,00 alle 11,00.

L’obiettivo di questa iniziativa è fornire informazioni essenziali sulle Comunità Energetiche Rinnovabili, un passo significativo nell’ambito della progettualità avviata dal comune di Gioiosa Marea. Questo progetto mira a creare due Comunità di Energie Rinnovabili e Solidali, una dedicata ai produttori e una ai consumatori di energia.

L’amministrazione comunale ha lanciato un appello alle famiglie e alle attività economiche della città durante la scorsa estate, con l’obiettivo di costituire queste due CER. Questo consentirà di sfruttare le fonti rinnovabili per autoprodurre e autoconsumare energia elettrica e termica. Il risultato atteso è una significativa riduzione dei consumi, con conseguenti risparmi economici sia per le famiglie che per le imprese.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’esperto di Federconsumatori via email all’indirizzo ce.federconsumatori@gmail.com.

© Riproduzione riservata.