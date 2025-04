Oltre 10kg di droga e armi da guerra, arrestato 40enne a San Cristoforo

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 40 anni, residente a Catania, con l’accusa di detenzione illegale di armi da guerra e di sostanze stupefacenti a scopo di spaccio. L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile nell’ambito delle consuete attività di contrasto alla criminalità e al traffico di droga, ha portato a perquisizioni in due abitazioni a lui riconducibili.

Nel primo immobile, situato nel quartiere San Cristoforo, sono stati rinvenuti due panetti di cocaina dal peso di 2,3 kg, oltre a un borsone contenente diverse armi: una pistola revolver con cinque cartucce calibro 38 Special, un fucile semiautomatico con 30 cartucce calibro 7.62×39, una pistola mitragliatrice Skorpion con 19 cartucce calibro 7.65 e un Kalashnikov senza segni distintivi, munito di 28 cartucce calibro 7.62×39. Inoltre, è stato trovato un sacchetto contenente 43 cartucce.

Un successivo controllo nell’abitazione di residenza ha permesso di sequestrare altri sette panetti di cocaina, per un peso complessivo di 8,05 kg, e sostanza risultata positiva all’eroina, suddivisa in più involucri per un peso totale di 9,38 kg. In seguito ai sequestri, l’uomo è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, è stato trasferito nel carcere di Catania – Piazza Lanza. Il provvedimento è stato successivamente convalidato e l’indagato è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere.

