Ambiente, nel 2025 via libera a investimenti per oltre 7 miliardi

sabato 10.01.2026 - 15:40:57
Renato Schifani

Nel corso del 2025 la Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali della Regione Siciliana ha esaminato 1.106 procedimenti, esprimendo 865 pareri favorevoli su interventi che complessivamente superano i 7 miliardi di euro. I dati risultano in continuità con quelli del 2024 e confermano l’accelerazione dei processi amministrativi registrata negli ultimi tre anni, periodo nel quale sono stati definiti oltre 3.100 procedimenti.

Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha ricondotto i risultati al percorso avviato dall’esecutivo regionale a partire dal 2023, indicando nella semplificazione delle procedure, nell’eliminazione degli arretrati e nel rispetto dei tempi gli elementi centrali dell’azione amministrativa. «La riduzione della durata degli iter autorizzativi – ha dichiarato – ha reso la Sicilia un territorio affidabile e competitivo, capace di offrire certezze agli investitori, senza ridurre i livelli di tutela ambientale».

Nel corso dell’anno la Commissione ha tenuto 24 sedute plenarie e oltre cento riunioni tecniche. È stata data priorità a infrastrutture pubbliche, interventi finanziati dal Pnrr, gestione dell’emergenza idrica e dei rifiuti, contrasto al dissesto idrogeologico e piani regionali, ambiti per i quali i pareri vengono rilasciati entro 45 giorni, con l’azzeramento degli arretrati.

Un ruolo rilevante è stato svolto dal comparto delle energie rinnovabili. Sono stati valutati progetti per oltre 4 gigawatt, con 376 procedure concluse positivamente e una potenza autorizzata pari a 3,7 gigawatt tra fotovoltaico, agri-fotovoltaico ed eolico.

Schifani ha attribuito i risultati al lavoro della Commissione, guidata dal professore Armao, sottolineando «la capacità di coniugare rapidità e rigore». L’assessore regionale al Territorio e all’ambiente, Giusy Savarino, ha definito la Cts «un modello di efficienza amministrativa», ringraziando i componenti per l’attività svolta nel corso dell’anno.


