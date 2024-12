Giuseppe Alessi 2024, premiata la Rettrice di UniMe Giovanna Spatari

L’edizione 2024 del Premio Giuseppe Alessi, incentrata sui progressi in ambito scientifico e medico, ha assegnato un prestigioso riconoscimento alla Prof.ssa Giovanna Spatari, Rettrice dell’Università di Messina e Ordinario di Medicina del Lavoro. Tra i premiati figura anche il Prof. Ettore Cittadini.

La Prof.ssa Spatari, da anni attiva presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria G. Martino di Messina, si è distinta per il significativo contributo alla medicina del lavoro in ambito assistenziale, didattico e, soprattutto, nella ricerca. La sua carriera accademica e professionale è stata caratterizzata da un costante impegno nel migliorare la prevenzione dei rischi professionali, il benessere dei lavoratori e la tutela della salute femminile negli ambienti lavorativi, ambiti approfonditi in oltre 100 pubblicazioni scientifiche di rilievo nazionale e internazionale.

«Il premio è stato conferito per gli straordinari contributi scientifici della Prof.ssa Spatari nel campo della Medicina del Lavoro», si legge nelle motivazioni ufficiali.

Il Direttore Generale dell’AOU G. Martino, Giorgio Giulio Santonocito, ha espresso soddisfazione per il riconoscimento: «Siamo molto orgogliosi di questo premio, che valorizza l’impegno e il senso di appartenenza che la Prof.ssa Spatari ha sempre dimostrato verso la nostra Azienda. Il suo ruolo di Medico del Lavoro e oggi di Rettrice è stato determinante per lo sviluppo del Policlinico».

Istituito dal governo Schifani, il Premio Giuseppe Alessi intende onorare la memoria del primo presidente della Regione Siciliana, celebrando le figure che si sono distinte per il loro impegno etico, sociale, culturale e artistico a beneficio della comunità siciliana.

