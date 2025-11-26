Infezione alimentare, undicenne al Policlinico di Messina

Un bambino di 11 anni è ricoverato da alcuni giorni nel reparto di terapia intensiva pediatrica del Policlinico di Messina a seguito di una seria infezione alimentare riconducibile alla presenza di Escherichia coli. Il quadro clinico, inizialmente critico, ha determinato una complicanza a livello renale che ha richiesto un intervento immediato da parte dell’équipe ospedaliera. Secondo quanto riferito dai sanitari, le condizioni del giovane paziente risultano in miglioramento.

La fonte della contaminazione non è stata ancora individuata. Al momento non è chiaro quale alimento il bambino abbia consumato prima dell’insorgenza dei sintomi, né in quale circostanza si sia verificato il contatto con il batterio. Le verifiche sono in corso per ricostruire con precisione la sequenza degli eventi.

Il minore aveva accusato un malore nei giorni precedenti al ricovero. La situazione aveva indotto i familiari a rivolgersi ai medici del Policlinico, che lo hanno preso in carico nel reparto di pediatria. Il personale ha avviato immediatamente gli accertamenti necessari per chiarire la natura dell’infezione e definire il trattamento più adeguato.

Dall’ospedale viene confermato che, nonostante la gravità iniziale del quadro clinico, il paziente sta rispondendo positivamente alle terapie. “Le condizioni sono in miglioramento” hanno riferito i sanitari, sottolineando la complessità della gestione clinica in presenza di un’infezione da Escherichia coli con interessamento renale.

