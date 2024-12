Condannato a sette anni e due mesi 54enne per abusi su minorenne

Un 54enne è stato condannato a sette anni e due mesi di reclusione per aver abusato sessualmente di una bambina di 10 anni nell’estate del 2015. Il tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, presieduto dal Giudice Antonino Orifici, ha emesso la sentenza nei giorni scorsi.

La piccola, che all’epoca dei fatti aveva solo dieci anni, ha rivelato gli abusi ai genitori molto tempo dopo, confidando di aver vissuto un profondo disagio. Secondo l’accusa, rappresentata dal Pubblico Ministero Dora Esposito, gli episodi si sono verificati in un paese della provincia tirrenica.

In entrambi i casi, l’uomo avrebbe attirato la bambina in luoghi appartati con false promesse. La prima volta, le avrebbe detto di volerle mostrare un gattino, “Vieni con me, ti faccio vedere un gattino”, per poi procedere agli abusi. Nel secondo episodio, avrebbe toccato la bambina nelle parti intime, giustificandosi con la scusa di aiutarla a togliersi della sabbia.

La vittima, ora maggiorenne, si è costituita parte civile e ha ottenuto un risarcimento di 30mila euro.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁